«Яндекс» показал прототип беспилотного автомобиля

Яндекс
16:11, 30 мая 2017
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«Яндекс» показал прототип беспилотного автомобиля. На видео «Тойота» ездит по площадке со скоростью не более 13 километров в час. В конце ролика перед автомобилем проходят два человека, и машина их объезжает.

Yandex.Taxi self-driving car — first demo
Яндекс

Разработку беспилотного автомобиля ведет «Яндекс.Такси». Как заявил пресс-секретарь этого подразделения поисковика Владимир Исаев, в течение года компания планирует начать испытания самоуправляемых машин на улицах города.

«Яндекс» объявил, что работает над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси, в 2016 году.
Над созданием беспилотных автомобилей работают Uber, Tesla, Ford и другие компании.

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