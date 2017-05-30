«Яндекс» показал прототип беспилотного автомобиля. На видео «Тойота» ездит по площадке со скоростью не более 13 километров в час. В конце ролика перед автомобилем проходят два человека, и машина их объезжает.

Yandex.Taxi self-driving car — first demo Яндекс

Разработку беспилотного автомобиля ведет «Яндекс.Такси». Как заявил пресс-секретарь этого подразделения поисковика Владимир Исаев, в течение года компания планирует начать испытания самоуправляемых машин на улицах города.