«Яндекс» запустит беспилотные такси в Москве. Они начнут ездить в районе Ясенево
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«Яндекс» осенью 2021 года запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В тестовом режиме поездки можно будет совершать в районе Ясенево.
Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал.
Пока услуга будет доступна ограниченному числу пользователей. Чтобы принять участие в эксперименте, нужно оставить заявку на сайте проекта.
«Яндекс» начал тестировать беспилотные такси летом 2018 года в Иннополисе. За три года пассажиры совершили более 20 тысяч поездок.