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«Медуза», я с тобой

«Яндекс» запустит беспилотные такси в Москве. Они начнут ездить в районе Ясенево

Источник: Forbes

«Яндекс» осенью 2021 года запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В тестовом режиме поездки можно будет совершать в районе Ясенево. 

Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нем до метро, съездить в торговый центр или спортзал. 

Пока услуга будет доступна ограниченному числу пользователей. Чтобы принять участие в эксперименте, нужно оставить заявку на сайте проекта. 

«Яндекс» начал тестировать беспилотные такси летом 2018 года в Иннополисе. За три года пассажиры совершили более 20 тысяч поездок. 

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«Медуза», я с тобой
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