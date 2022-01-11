МВД Казахстана заявило о почти 10 тысячах задержанных участниках протестов

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По состоянию на утро 11 января в Казахстане задержаны 9900 участников акций протеста. Об этом объявило МВД республики в своем инстаграме. Днем ранее МВД отчитывалось о 7939 задержанных.

Официальных данных о погибших и пострадавших среди гражданского населения во время протестов по-прежнему нет.

Протесты в Казахстане начались после повышения в январе цен на автомобильное топливо. В некоторых городах, в том числе в Алматы, протесты переросли в столкновения с полицией, штурм правительственных зданий и разграбление магазинов.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение, отправил правительство в отставку и сменил первого президента страны Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности.

Токаев также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Казахстан были направлены миротворцы из России, Беларуси и Армении.