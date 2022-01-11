Фотограф из Норвегии обвинил авторов постера к фильму «Елки 8» в плагиате его работы семилетней давности

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Фотограф из норвежского города Ставангер Стиг Ховард Дирдал обвинил создателей постера к российскому фильму «Елки 8» в плагиате его открытки 2015 года. Об этом он сообщил в фейсбуке после премьеры «Елок» в Норвегии.

К своему посту Дирдал прикрепил коллаж для сравнения постера и оригинального фото. На обоих изображениях запечатлены шесть человек в зеленой одежде, которые выстроились в фигуру елки. В руках у них свечи, а на плечах розовая мишура.

Фотограф не верит, что авторы постера могли придумать эту идею сами. В том числе потому, что его снимок известен по всему миру и был размещен во всех крупных фотоблогах и форумах, рассказал Дирдал в интервью местному изданию Dagbladet.

По его словам, он одновременно оскорблен и польщен этой ситуаций: с одной стороны, постер нарушил его авторские права, с другой, подтвердил ценность его работы. Дирдал заявил, что обычно отстаивает свои авторские прав, если их нарушают в Норвегии, но не уверен, что ему удастся сделать это с иностранной компанией.

Один из режиссеров «Елок» Антон Богданов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что съемочная группа не знала о задумке дизайнеров постера. Он пояснил, что сначала актеров по очереди сфотографировали, а потом собрали общую композицию с их портретами. По словам Богданова, разработкой постера занималась сторонняя компания, название которой режиссер уточнить не смог.

«Елки» — многолетняя новогодняя франшиза кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Премьера восьмой части, где сыграли Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров и Ольга Бузова, состоялась в российском прокате 16 декабря 2021 года, а в мировом — 17 декабря.

В начале декабря четыре крупнейшие киносети — объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», а также «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» — отказались брать в свой репертуар фильм «Елки-8». По данным «Коммерсанта», причиной этому стал слишком короткий промежуток между офлайн- и онлайн-премьерой проекта. Премьера на сервисе ivi, который выступал соинвестором фильма, была назначена на 30 декабря.

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