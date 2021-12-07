Кинотеатры отказались от проката «Елок-8» из-за ранней онлайн-премьеры фильма

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Четыре крупнейшие отказались брать в свой репертуар фильм «Елки-8».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на кинорынке, причиной этому послужил слишком короткий промежуток между офлайн- и онлайн-премьерой проекта. По планам продюсеров картины, показ «Елок-8» в кинотеатрах должен начаться 16 декабря, а уже 30 декабря состоится онлайн-премьера на платформе ivi.

В таких рамках киносети не видят коммерческого потенциала в прокате. Прокатчики готовы показывать картину при условии ее выхода на стриминговом сервисе не ранее чем через шесть недель.

«Елки» — многолетняя новогодняя франшиза кинокомпании Bazelevs Тимура Бекмамбетова. В 2021 году платформа ivi выступила соинвестором восьмой части «Елок». Режиссером картины, съемки которой начались в августе, выступил Антон Богданов.

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