Влада Бумагу обвинили в плагиате американских блогеров Ответ убил: Бумага заявил, что контент у него все равно круче, чем у «америкосов» (и тут же выложил новое видео с плагиатом)
Один из самых популярных американских ютьюберов MrBeast, он же Джимми Дональдсон (почти 54 миллиона подписчиков), обвинил в плагиате одного из популярнейших русскоязычных блогеров — белоруса Влада Бумагу с канала A4 (28 миллионов подписчиков).
Дональдсон выложил в твиттер сравнение обложек своих роликов и роликов Влада Бумаги. MrBeast указал на то, что Бумага без разрешения копирует чужие обложки и идеи для видео. На скриншотах заметно, что Бумага все повторяет за Дональдсоном: белорус вслед за MrBeast выпускал ролики про необитаемый остров, прятки и челлендж «кто последний уберет руку с машины, тот ее получит». На обложках Бумаги герои видео часто расположены точно так же, как и на обложках аналогичных видео американского блогера. Иногда совпадает даже фон и цвет одежды.
К обвинениям присоединился ютьюбер JustDustin. Он в шутку поздравил Дональдсона со вступлением в клуб блогеров, которых копирует Бумага.
Бумага ответил на обвинения у себя в сторис инстаграма. Пунктуация сохранена: «Картинки…. пфффф это такая мелочь…. Лучше посмотрите на качество контента у америкосов и у меня. Я в 10 тысяч раз круче делаю. Картинка 10 минут работы. Снять ролик 4-10 часов (и это без монтажа и сценария) Сладких снов, завтра новый ролик. И обратите внимание на качество».
20 февраля Бумага, как и обещал в сторис, выпустил очередной ролик, в этот раз про ограбление картонного банка. Ролик на ту же тему три года назад вышел у блогера Papa Jake. При этом белорусский ютьюбер снова скопировал чужую обложку. Сравните:
Ролик Papa Jake
Ролик Влада Бумаги
Да кто все эти люди?
MrBeast известен своими благотворительными акциями, в том числе раздачей денег в банке всем желающим и проектом #TeamTrees (блогеры со всего мира собирали деньги на высаживание 20 миллионов деревьев).
Влад Бумага, в свою очередь, записал альбом, сходил в передачу Ивана Урганта и попал в список номинантов списка Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Новые медиа».