Ютьюбер MrBeast открыл банк, в котором деньги раздавали просто так. Клиенты плакали от счастья, блогер тоже

21-летнего американского блогера MrBeast (он же Джимми Дональдсон) называют «добрым самаритянином эпохи ютьюба». Дональдсон неоднократно раздавал деньги официантам, студентам и начинающим стримерам. Как-то раз он открыл магазин, в котором все товары, включая современные телевизоры и игровые консоли, стоили всего один доллар. По той же схеме работал и автосалон MrBeast, где машины продавались по цене от нескольких десятков центов до семи долларов. А в конце октября ютьюбер собрал более шести миллионов долларов на то, чтобы высадить 20 миллионов деревьев по всему миру.

В этот раз Дональдсон открыл «бесплатный банк»: его клиенты просто называли требуемые суммы и сразу же получали деньги. Безвозмездно. Для новой акции MrBeast арендовал здание настоящего банка, а на роль сотрудников позвал своих друзей. В видео с отчетом о работе банка блогер и его приятели раскидывают пачки банкнот по полу, сидят на них, устраивают денежный дождь и веселятся вместе с клиентами.

MrBeast

Некоторые просили выдать им деньги на новую машину. Одна женщина запросила у MrBeast 3,5 тысячи долларов на перелет до Гавайев, ее родины, которую она не навещала уже более 30 лет. В итоге ей выдали даже больше — 4,5 тысячи долларов. Другая женщина получила 7 тысяч долларов. Ее семья едва сводила концы с концами после того, как муж перенес сердечный приступ и им потребовались деньги на оплату медицинских счетов.

В видео клиенты смеялись, плакали и благодарили Дональдсона и его друзей за щедрость и отзывчивость. В конце концов прослезился и сам ютьюбер.

Всего за пару дней ролик о бесплатном банке набрал более 10 миллионов просмотров.