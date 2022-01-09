Forbes: богатейшие бизнесмены Казахстана потеряли три миллиарда долларов из-за протестов. Среди них родственники Назарбаева

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Состояние четырех миллиардеров из Казахстана, в том числе дочери и зятя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, за несколько дней протестов сократилось в общей сложности на три миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Состояние миллиардеров сократилось из-за падения стоимости акций двух крупных банков страны — Kaspi Bank и Народного банка Казахстана — на 30 и 15 процентов соответственно.

С 4 по 6 января крупнейший акционер Kaspi Bank Вячеслав Ким потерял 1,4 миллиарда долларов, его состояние снизилось с 5,7 до 4,2 миллиарда долларов. На столько же сократилось состояние гендиректора Kaspi Михаила Ломтадзе — с 5,2 до 3,8 миллиарда долларов.

Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые владеют контрольным пакетом акций Народного банка Казахстана, потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов. Состояние супругов Forbes оценил в 3,1 миллиарда долларов.

Всего, по данным Forbes, в рейтинге богатейших людей Казахстана насчитывается семь человек, чье состояние превышает один миллиард долларов. Как изменилось состояние остальных миллиардеров за время протестов, издание не указывает.

2 января в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используют как автомобильное топливо. Протесты переросли в столкновения с сотрудниками силовых ведомств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране действуют подготовленные боевики, и приказал полиции и военным стрелять по «террористам» на поражение без предупреждения.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот занимал последние годы. После этого появились слухи, что Назарбаев и три его дочери с семьями уехали из Казахстана. Представитель Назарбаева Айдос Укибай заявил, что первый президент остается в Казахстане. Он также утверждает, что Назарбаев сам передал Токаеву пост председателя Совбеза.

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