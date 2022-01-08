Семнадцатилетний сын певицы Шинейд ОʼКоннор покончил с собой
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Певица Шинейд ОʼКоннор сообщила о смерти 17-летнего сына Шейна. Юноша пропал без вести в четверг, 6 января. Полиция вела его розыск. Последний раз Шейна ОʼКоннора видели живым утром в пятницу, 7 января, в Дублине.
«Мой прекрасный сын, Невиʼим Неста Али Шейн ОʼКоннор, свет моей жизни, решил прекратить земные страдания и сейчас находится с Богом. Да покоится он с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю», — написала певица в твиттере.
Шейн ОʼКоннор, следует из постов, написанных певицей ранее, каким-то образом смог покинуть лечебное заведение, где находился после двух попыток суицида. Певица заявляла, что будет судиться с больницей.
Шейн ОʼКоннор — третий по старшинству из четверых детей ирландской певицы.
В августе 2017 года Шинейд ОʼКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней борьбе с депрессией и желанием покончить с собой. Признание певицы вызвало большой резонанс.
В 2018 году певица объявила, что приняла ислам и сменила имя. Сейчас ее зовут Шухада Садакат, но выступает она по-прежнему под именем Шинейд ОʼКоннор.