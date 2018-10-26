Певица Шинейд ОʼКоннор приняла ислам и сменила имя. Год назад она рассказала о борьбе с депрессией

51-летняя ирландская певица Шинейд ОʼКоннор объявила в твиттере, что отказалась от католической веры и приняла ислам. «Это естественное окончание странствия любого разумного теолога, — заявила она. — Изучение всех священных книг приводит к исламу. Что делает все остальные священные писания излишними». Певица рассказала, что взяла себе новое имя — Шухада Давитт (годом ранее она сменила имя на Магду Давитт). Она также поблагодарила «мусульманских братьев и сестер», которые приветствовали ее в своей общине.

Шухада Давитт опубликовала в твиттере видео, где впервые исполнила азан — призыв к обязательной молитве. Певица назвала свое произношение неверным, но отметила, что станет петь гораздо лучше, когда исполнит азан 100 раз.

Певица сообщила, что подруга подарила ей первый хиджаб. «Не собираюсь публиковать фотографию, потому что это очень личное. И я уродливая старая ведьма. Но я очень, очень, очень счастливая старая ведьма», — написала она. Однако спустя некоторое время в твиттере Давитт появилась фотография, где она изображена в мусульманской одежде.

25 октября имам Умар аль-Кадри из Ирландии опубликовал видео, где Шухада Давитт провозглашает шахаду — свидетельство о вере в Аллаха, после произнесения которой человек становится мусульманином.

Певица Шинейд ОʼКоннор в прошлом становилась участницей скандалов, связанных с религией. В 1992 году в эфире телепрограммы «Saturday Night Live» она порвала фотографию папы римского Иоанна Павла II, протестуя против педофилии среди католических священников. В 1999 году католическая секта ирвингиан рукоположила ОʼКоннор в священники, однако Римско-католическая церковь не признала эту церемонию.

В августе 2017 года Шинейд ОʼКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней депрессии и желании покончить с собой — а также о том, что из-за болезни осталась совсем одна. Как отмечает Irish Post, в том же году певица начала курс интенсивной терапии у американского психолога Фила Макгроу.

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Александр Бакланов