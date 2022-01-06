В Казахстане на фоне протестов продлили каникулы в школах и вузах

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В Казахстане школьные каникулы продлены до 17 января, а студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24 января. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявила в эфире гостелеканала 24kz первый замминистра образования Шолпан Каринова. Большинство детских садов, добавила она, продолжают работать в штатном режиме несмотря на объявленный в стране режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Также на фоне протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Узбекистане, временно приостановлен въезд иностранцев на территорию Казахстана. «В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом», — заявил представитель посольства. В то же время официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадьяров заявил «Спутник.Казахстан», что информация о приостановке въезда иностранцев в страну «не соответствует действительности». От других комментариев он воздержался.

В Казахстане начались после двукратного повышения цен на топливо для автомобилей начались массовые протесты. В Алматы несколько дней происходили столкновения протестующих с полицией. Сообщается о погибших и раненых с обеих сторон.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, решение о повышении цен было отменено. Несмотря на это протесты продолжились.

В Казахстане до 19 января введен режим чрезвычайного положения и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Власти Казахстана обратились в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, в которую также входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан) с просьбой о помощи. ОДКБ решила направить в страну миротворческие силы.