Комендатура Алматы заявила об «уничтожении террористов», напавших на районное управление полиции

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На здание управления полиции Алмалинского района Алматы совершено нападение, объявил официальный представитель коменданта города.

«Террористы уничтожены», — добавил он, не став уточнять подробности о числе жертв и другие обстоятельства произошедшего.

В Казахстане до 19 января введен режим чрезвычайного положения и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Такое решение было принято из-за протестов, начавшихся в стране после повышения цен на автомобильное топливо.

Столкновения полиции и демонстрантов, в результате которых есть погибшие и раненые, происходили несколько дней в том числе в Алматы. Власти Казахстана обратились за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят, в числе прочих Россия и Беларусь. В Казахстан отправлены миротворческие силы.