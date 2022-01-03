«В ядерной войне не может быть победителей». Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выступили против войны между странами с ядерным оружием

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Лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания — выступили с совместным заявлением «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений». Документ опубликован на сайте Кремля.

Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.

Лидеры пяти стран подтвердили свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и взаимном ненацеливании ракет, а также подчеркнули важность соблюдения многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

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Заявление лидеров пяти стран, обладающих ядерным оружием, планировали опубликовать к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, пояснили в МИД РФ. Мероприятие должно было открыться в Нью-Йорке 4 января, но его отложили из-за коронавируса.

Нынешний документ развивает предыдущие заявления, сделанные на двустороннем уровне. В июне 2021 года Россия выступала с такими заявлениями, где говорилось о недопустимости развязывания ядерной войны, совместно с США и Китаем.

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Одна из его целей — мирное использование ядерной энергии. К нему присоединились около 190 государств, кроме Индии, Пакистана и Израиля. В 2003 году из соглашения вышла КНДР.

На сегодняшний день ядерным оружием обладают девять стран — США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, и КНДР.

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