Россия обвинила Великобританию в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия. Неделю назад Лондон объявил, что резко увеличит количество боеголовок

Подводная лодка типа «Вэнгард», предназначенная для несения ракет «Трайдент» PA Images / Scanpix / LETA

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон нарушит свои международные обязательства, если начнет увеличивать количество своих ядерных боеголовок. Так он прокомментировал новую британскую оборонную стратегию, предусматривающую резкое увеличение количества ядерных боеголовок. В самой Великобритании объяснили желание увеличить ядерный потенциал действиями России.

В интервью британской радиостанции LBC 21 марта Келин выразил уверенность, что решение Лондона вызвало «большое удивление во всем мире», в том числе у США.

Они думают: «Великобритания, что ты делаешь?» Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия и многих других соглашений, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок.

Договор о нераспространении ядерного оружия прямо не запрещает увеличивать число ядерных боеголовок, однако требует от стран, уже обладающих ядерным оружием, участвовать в . Келин отметил, что Россия перманентно ведет такие переговоры с США, но Великобритания в этих переговорах не участвует. «Мы исходили из того, что Великобритания не будет увеличивать свой арсенал. А теперь мы узнаем, что они наращивают его. Разумеется, они должны присоединиться к переговорам о снижении ядерных боезарядов», — отметил дипломат.

Планы по увеличению ядерного потенциала появились в новой стратегии оборонной и внешней политики, которая была представлена 16 марта. Великобритания намерена увеличить количество боеголовок для баллистических ракет со 180 до 260 штук. Это первое такое увеличение со времен окончания холодной войны.

Еще недавно Великобритания придерживалась противоположной политики — в 2010 году страна объявила, что снижает число боеголовок с 225 до 180. Но нынешнее руководство страны посчитало продолжение этой политики невозможным из-за роста угроз со стороны других стран. Среди них в новой оборонной стратегии отдельно выделены Китай и Россия, причем РФ описывается как «самая серьезная угроза безопасности» Великобритании. «Пока отношения с ее властями не улучшатся, мы будем активно защищаться от всего спектра угроз, исходящих от России», — говорилось в документе.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес вечером 21 марта, выступая на «Би-би-си», в числе прочего объяснил необходимость укрепления ядерного потенциала тем, что «Россия и другие страны» тоже активно увеличивают свои траты на оборону.

В последние годы мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства ПВО. Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу.

Министр также подчеркнул, что даже после увеличения количества боеголовок у Великобритании их будет меньше, чем у США, России, Китая и Франции.

Григорий Левченко