Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских активистов, выступивших против концерта Тилля Линдеманна

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «организовать проверку доводов» активистов из Новосибирской области, которые выступили против предстоящего концерта солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщается на сайте СК.

В своем обращении активисты высказывают солидарность с мнением Председателя Следственного комитета Российской Федерации, который в интервью «Российской газете» заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и с тем, что ей необходимо дать отпор.

Обращение, на которое сослался СК, 29 декабря обнародовал Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

Авторы обращения попросили депутатов Госдумы обратиться в прокуратуру, СК и «органы госбезопасности» в связи с концертом Линдеманна в Новосибирске, а также «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям».

В разговоре с изданием «НГС» представитель координационного совета Иван Квасницкий заявил: «Мы-то не запрещаем концерт. Мы просим обратить внимание на этот вопиющий случай и падение нравственности и культуры. Обратились к депутатам, чтобы они приняли закон о защите нравственности и культуры».

Концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске запланирован на 26 января.

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В ноябре СК начал проверять творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Александр Бастрыкин публично заявил, что артист «торгует наркотиками в социальных сетях».

Вскоре после этого рэпер покинул Россию и выпустил клип с ответом Бастрыкину. В нем есть строчка «Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]».

Также Бастрыкин поручал проверить творчество рэперов Оксимирона и Нойза МС, сославшись на обращение «группы патриотов». Это обращение написал пользователь «Живого журнала» Дмитрий Якушев. Он назвал его шуткой.

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