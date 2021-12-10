«Я в соцсетях торгую лишь своим **********». Моргенштерн ответил на обвинения Бастрыкина новой песней И объяснил свой отъезд из России тем, что «там стало холодно»
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Рэпер Моргенштерн выпустил клип «Домой». В этой песне звучат его первые комментарии по поводу отъезда из России, а также обвинений главы СК Александра Бастрыкина в том, что музыкант «торгует наркотиками в соцсетях».
Клип снят в Дубае. Помимо Моргенштерна, в кадре появляются его жена Дилара и певец из Таджикистана Абдурозик.
Внимание. В песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, не смотрите клип.
Ролик начинается с телевизионного репортажа о том, как Моргенштерн с супругой выехали на поезде в Беларусь, а оттуда улетели в ОАЭ. Об этом СМИ подробно рассказывали на следующий день после того, как Бастрыкин раскритиковал рэпера.
Сам Моргенштерн считает новость о своем отъезде даже более громкой, чем выход альбома Оксимирона.
Видали, как я дал по ******?
Через границу, по паспорту, прям в вагоне (А чё, так можно было, что ли?)
Я просто сажусь на поезд (Ту-ту)
Новость громче, чем камбэк Оксимирона (Я нечаянно, старый, sorry)
В песне рэпер также жалуется, что скучает по своим богатствам и бизнесу, который могут отобрать, но затем говорит, что никто не заберет его happiness (это заметно по клипу).
Строчки, которые можно трактовать как ответ Бастрыкину, звучат так:
Bitch, это неправильно
Я в соцсетях торгую лишь своим **********
******* рестик, но я не умру от голода
Уехал из России, ведь там стало холодно
В припеве Моргенштерн поет, что пока не хочет возвращаться домой.