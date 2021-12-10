«Я в соцсетях торгую лишь своим **********». Моргенштерн ответил на обвинения Бастрыкина новой песней И объяснил свой отъезд из России тем, что «там стало холодно»

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Рэпер Моргенштерн выпустил клип «Домой». В этой песне звучат его первые комментарии по поводу отъезда из России, а также обвинений главы СК Александра Бастрыкина в том, что музыкант «торгует наркотиками в соцсетях».

Клип снят в Дубае. Помимо Моргенштерна, в кадре появляются его жена Дилара и певец из Таджикистана Абдурозик.

Внимание. В песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, не смотрите клип.

MORGENSHTERN

Ролик начинается с телевизионного репортажа о том, как Моргенштерн с супругой выехали на поезде в Беларусь, а оттуда улетели в ОАЭ. Об этом СМИ подробно рассказывали на следующий день после того, как Бастрыкин раскритиковал рэпера.

Сам Моргенштерн считает новость о своем отъезде даже более громкой, чем выход альбома Оксимирона.

Видали, как я ?

Через границу, по паспорту, прям в вагоне (А чё, так можно было, что ли?)

Я просто сажусь на поезд (Ту-ту)

Новость громче, чем камбэк Оксимирона (Я нечаянно, старый, sorry)

В песне рэпер также жалуется, что скучает по своим богатствам и бизнесу, который могут отобрать, но затем говорит, что никто не заберет его happiness (это заметно по клипу).

Строчки, которые можно трактовать как ответ Бастрыкину, звучат так:

Bitch, это неправильно

Я в соцсетях торгую лишь своим

рестик, но я не умру от голода

Уехал из России, ведь там стало холодно

В припеве Моргенштерн поет, что пока не хочет возвращаться домой.

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