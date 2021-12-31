Reuters: российские власти готовятся к новой волне COVID-19 в начале 2022 года (прогнозируют по 50 тысяч заражений в сутки)

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Власти России ожидают очередного всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в январе-феврале 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Новую волну спровоцирует распространение варианта коронавируса омикрон. Согласно прогнозам, после новогодних праздников уровень заболеваемости может превысить 50 тысяч случаев в сутки.

До сих пор, по официальным данным федерального оперштаба, пиком пандемии в стране остается 6 ноября 2021 года, когда были выявлены 41 335 заболевших ковидом. С тех пор суточные показатели заболеваемости снижались и к концу декабря они держатся в районе 21 тысяча заболевших в сутки.

Официально в России зафиксированы 103 случая заражения омикроном. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежным распространение нового варианта ковида в стране.

При этом источники Reuters в Кремле отмечают, что пока течение болезни при омикроне выглядит легче, чем при дельте. «Ожидается, что омикрон приведет к меньшему количеству госпитализаций, чем дельта, люди будут просто сидеть дома», — сказал собеседник агентства.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о том, что омикрон, циркулируя наряду с дельтой, может привести к «цунами» новых случаев заболевания по всему миру. Новые рекорды суточной заболеваемости ковидом уже выявлены в США и Европе.

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