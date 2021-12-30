Глава Роспотребнадзора: пока в России чуть более 100 случаев омикрона, но распространение нового штамма коронавируса «неизбежно»

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В России зафиксировано 103 случая заражения омикроном — новым вариантом коронавируса, сообщила в интервью «России 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это люди приехавшие, люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

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Глава Роспотребнадзора добавила, что распространение омикрона в России «неизбежно». «У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это сегодня нет никакого смысла», — сказала Попова.

Главное, подчеркнула она, «чтобы его [омикрона — прим. „Медуза“] наступление не было критически тяжелым для системы здравоохранения».

По словам Поповой, есть данные о том, что значительная часть вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V», защищает от омикрона и сдерживает его распространение.

27 декабря в США зарегистрировали рекордные 440 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за день. О рекордной заболеваемости сообщили несколько стран Европы — Франция, Италия, Греция, Португалия и Англия. Резкий всплеск суточной заболеваемости — более чем на 40% — зафиксирован в Индии.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 декабря, за сутки выявлено 21 073 случая COVID-19. В начале декабря, по данным оперативного штаба, было более 30 тысяч заболевших за день.

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