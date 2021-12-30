Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске «цунами» заражений дельтой и омикроном

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил на пресс-конференции, что варианты коронавируса омикрон и дельта могут вызвать новую волну заболеваемости COVID-19 в мире. Его слова приводятся на сайте организации.

Дельта и омикрон сейчас — двойная угроза, которая ведет к рекордному росту числа случаев заболевания, что опять же резко увеличивает число госпитализаций и смертей. Я очень обеспокоен тем, что омикрон, будучи более заразным, циркулируя одновременно с дельтой, приводит к цунами случаев заболевания.

Глава ВОЗ считает, что распространение омикрона вместе с дельтой будет продолжать оказывать гигантское давление на истощенную систему здравоохранения.

Гебреисус заявил, что коронавирус продолжит развиваться и угрожать системам здравоохранения, если страны не повысят за счет вакцинации. По мнению главы ВОЗ, дезинформация о вакцинах привела к высокой смертности среди тех, кто не привился от коронавируса.

В 2021 году, по словам главы организации, в мире зарегистрировали 3,5 миллиона смертей от коронавируса, тогда как в 2020-м — 1,8 миллиона. В то же время Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что сохраняет оптимизм и рассчитывает, что в 2022 году острая фаза пандемии завершится.

27 декабря в США зарегистрировали рекордные 440 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за день. О рекордной заболеваемости также сообщили несколько стран Европы — Франция, Италия, Греция, Португалия и Англия. Официальные лица допустили, что высокие значения могут быть частично связаны с задержкой отчетности в рождественский период.

На фоне роста числа заболевших префектура Парижа обязала жителей старше 11 лет носить защитные маски на улицах, начиная с 31 декабря.

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