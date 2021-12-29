На пресс-конференции Путина журналистка попросила запустить поезд из Йошкар-Олы в Нижний Новгород. Вы угадали, что произошло через пять дней

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РЖД запустило поезда прямого сообщения из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с остановкой в Нижнем Новгороде. Первый такой состав из Йошкар-Олы отправился 28 декабря. В обратном направлении поезда начнут курсировать с 30 декабря. Билеты на такие поезда продаются на сайте РЖД с 25 декабря.

«Это историческое событие, потому что на протяжении более чем 50 лет из Йошкар-Олы ходил только один поезд в Москву», — сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество РЖД) Владимир Пястолов (цитата по ТАСС).

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Как пишет «Интерфакс», вагоны, следующие из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург или обратно, на станции Арзамас будут отсоединять от одного состава и присоединять к другому. Общее время в пути составит чуть более 36 часов. По пути в Санкт-Петербург вагоны из Йошкар-Олы присоединят к поезду из Казани, в обратном направлении — к поезду из Самары.

23 декабря журналистка газеты «Марийская правда» Анастасия Петрова на ежегодной пресс-конференции задала президенту РФ Владимиру Путину вопрос о железнодорожном сообщении с Йошкар-Олой. Петрова рассказала, что из Йошкар-Олы напрямую на поезде можно добраться только до Москвы.

«Очень бы хотелось, чтобы из Йошкар-Олы на поезде можно было уехать в Нижний Новгород, Самару, Владимир», — сказала журналистка. Путин пообещал переговорить с главой РЖД и дать ему соответствующее поручение.

При этом дорога на автобусе из Йошкар-Олы до Нижнего Новгорода занимает от 6 до 7 часов, в поезде пассажирам придется провести 14 часов 23 минуты (в обратном направлении 12 часов 57 минут).

Правка. Первоначально в заголовке было написано, что между пресс-конференцией и отправлением первого поезда прошло четыре дня. На самом деле прошло пять дней. Приносим извинения.

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