Дочь Кадырова стала заслуженным работником культуры Чечни. На прошлой неделе ее наградили медалью «За защиту прав человека»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министр культуры Чечни Айшат Кадырова получила звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики». Об этом в инстаграме рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Благодаря ее внимательному отношению к традициям нашего народа, стремлению воспитать подрастающее поколение в духе наших славных обычаев, ей удалось внести множество революционных и позитивных изменений в вверенную ей сферу!

Подарите себе «Медузу» В 2021 году «Медуза» смогла выжить — благодаря читателям. Но нам по-прежнему нужна поддержка. Один раз или регулярно, маленькая сумма или большая — любая помощь критически важна. В 2022-м наша редакция может рассчитывать только на вас. А вы знаете, что делать.

Айшат Кадырова, которой сейчас 22 года, в 2020 году была назначена на пост первого заместителя министра культуры Чечни, а в октябре 2021-го стала министром культуры республики. 24 декабря Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека».

До этого, в марте 2020 года Айшат Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». В начале декабря 2021 года такой же медали удостоилась другая дочь Кадырова — 21-летняя Хадижат, которая руководит департаментом дошкольного образования Грозного.

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники главы республики, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!