Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырову наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщается на сайте правительства Чечни.

Как пишет «Кавказский узел», указ о награждении подписал глава республики.

Медаль «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства» 21-летней Кадыровой вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев.

Награждение прошло на торжественном приеме модного дома Firdaws («Фирдаус»), которым руководит Айшат Кадырова.

Глава чеченского парламента Магомед Даудов поздравил Айшат Кадырову во «ВКонтакте».

В конце февраля закрытый показ Firdaws впервые прошел в Париже в рамках фестиваля «Русские сезоны», добавляет «Кавказский узел».

«Открытые медиа» писали, что модный дом Firdaws в 2009 году основала жена Рамзана Кадырова Медни Кадырова. В 2016-м она заявила, что передала бренд старшей дочери Айшат, ООО «Фирдаус» официально перешло к ней в 2018-м.

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