1 марта в грозненском Дворце моды Grand Hall Firdaws прошел показ дебютной коллекции дочери Рамзана Кадырова Айшат — она возглавляет модный дом Firdaws. Из Москвы на пышную презентацию приехали главные редакторы российского глянца и представители шоу-бизнеса: Светлана Бондарчук, Ксения Соловьева, Яна Рудковская, Татьяна Навка, Ольга Бузова, Тимати и Евгений Плющенко. «Медуза» рассказывает, как прошел показ в Грозном и для кого придумывает наряды дочь главы Чечни.

Дом моды Firdaws был основан женой главы Чечни Медни Кадыровой в 2009 году. На его открытие приезжали кутюрье Вячеслав Зайцев и Роберто Кавалли, которые — по информации официального сайта бренда — «предсказали большое будущее чеченской моде». Название Firdaws на арабском означает «высочайший из садов в раю», логотип компании — райская птица, изображенная на ранних письменах арабской каллиграфии. Коллекции Firdaws создаются группой дизайнеров, уроженцев Чечни, свои идеи они «черпают из истории вайнахского национального костюма и мудрости высказываний Корана». Коллекции модного дома выходили под названиями: «Цветы императора», «Ты в раю», «Тысяча и одна ночь», «Леди Чечня» и другие. Модный дом регулярно участвует в московской неделе моды, в 2012 году состоялся первый показ марки за пределами России — в Дубае, купить наряды бренда можно в бутике в центре Грозного площадью 1479 квадратных метров. Информация о стоимости платьев на официальном сайте марке отсутствует, в 2012 году телеканал «Дождь» выяснил, что самый скромный наряд стоил тогда, еще до обвала курса, около 150 тысяч рублей. Магазины Firdaws есть и в некоторых странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ. Кроме основной — женской линии — Firdaws занимается мужской и детской модой. 8 марта 2016 года Дом моды возглавила дочь Рамзана Казырова — 18-летняя Айшат.

1 марта 2017 года состоялся показ первой коллекции, созданной под руководством Айшат Кадыровой. Айшат — старшая из восьми детей Медни и Рамзана Кадыровых. В интервью изданию «Лайф» она рассказала, что является автором эскизов своей коллекции. Айшат призналась также, что их с сестрами давно готовили к тому, чтобы возглавить бренд. «Когда я создала свою первую мини-коллекцию для своей младшей сестры, я поняла, что это мое. Тогда родители и решили, что передадут дом моды мне», — сказала Кадырова.

Всего Айшат Кадырова представила 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, расшитых полудрагоценными камнями. Она рассказала, что вдохновлялась национальной чеченской одеждой: «В каждом платье присутствует национальный мотив, как обязательный элемент. Моим советчиком в создании этих образов была только моя мама», — заявила Айшат Кадырова. При этом зрителям дефиле были представлены не только национальные, но и в европейские костюмы, а также парфюм от модного дома. 11 марта Firdaws откроет Неделю моды в Москве.

На показ съехались десятки знаменитых гостей из Москвы. В организации дефиле принимала участие продюсер Яна Рудковская, она писала об этом у себя в инстаграме. Также среди гостей вечера были олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка, главный редактор Hello Светлана Бондарчук, главный редактор Tatler Ксения Соловьева, главный редактор Harperʼs Bazaar Даша Веледеева, а также рэпер Тимати, телеведущая Ольга Бузова, фигурист Евгений Плющенко, певица Нюша и другие. Кроме московских знаменитостей, в зале присутствовали также итальянский модельер Стефано Риччи с семьей и вице-президент Chopard Каролина Груози-Шойфеле.

Глава ювелирного дома Chopard Каролина Груози-Шойфеле и Айшат Кадырова (слева направо) во время показа коллекции в Грозном, 2 марта 2017 года Фото: Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

После модного шоу гости танцевали лезгинку с Рамзаном Кадыровым. Безалкогольный банкет после дефиле завершился народными чеченскими танцами. Глава республики по очереди приглашал то Светлану Бондарчук, то Ксению Соловьеву, а Яна Рудковская на всеобщее удивление вышла танцевать с Тимати. Дело в том, что в 2014 году Рудковская и Тимати публично поссорились после того, как рэпер оскорбил подопечного продюсера — Диму Билана. По случаю примирения Рудковская написала у себя в инстаграме: «Только Рамзан Ахматович может невозможное сделать возможным и помирить 2 стихии- Яну и Тиму».

Комментировать свою поездку в Чечню персонажи светской хроники отказались. Ксения Соловьева сказала, что «не сможет высказаться» о дефиле в Грозном, Яна Рудковская, сославшись на то, что название «Медуза» ей не знакомо, также отказалась от комментариев. Светлана Бондарчук попросила перезвонить позже, после чего, как и другие гости показа, была недоступна для комментариев.