Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

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Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и начальник департамента дошкольного образования Грозного, награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом в инстаграме сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

«По поручению дорогого брата, Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова сегодня вручил начальнику департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановне награду — Медаль „За заслуги перед Чеченской Республики“ — за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу», — написал чиновник, отметив, что награда была присуждена указом главы Чечни.

По словам Таймасханова, с момента назначения Хадижат Кадыровой на должность «сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения».

Хадижат Кадырова была назначена на пост начальника департамента дошкольного образования Грозного в декабре 2020 года. На тот момент ей было 20 лет. До этого дочь Кадырова работала заведующей грозненского детского сада «Сказочный замок».

Родственники Рамзана Кадырова занимают и другие руководящие посты в Чечне. В частности, еще одна его дочь Айшат — первый заместитель министра культуры республики, другой Хас-Магомед Кадыров — мэр Грозного.

Как подсчитала в 2018 году «Русская служба Би-би-си», из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники главы республики, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники.

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