Дочь Кадырова стала главой департамента дошкольного образования в мэрии Грозного

Хадижат Кадырова, 20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, стала начальником департамента дошкольного образования Грозного. Об этом в инстаграме сообщил глава комитета правительства Чечни по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.

«Это назначение, безусловно, является свидетельством доверия со стороны руководства республики, признанием управленческого таланта и деловых качеств руководителя», — написал Джунаидов.

До назначения главой департамента Хадижат Кадырова работала заведующей детского сада «Сказочный замок» в Грозном.

В сентябре 2020 года Кадыров подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат первым заместителем министра культуры Чечни.

Летом 2020-го секретарем Совета безопасности Чечни стал родственник главы республики Хас-Магомед Кадыров, занимавший до этого должность мэра Аргуна. В начале года министром спорта республики и руководителем администрации главы и правительства республики стали племянники Кадырова, министром образования — его двоюродный брат, пишет «Кавказский узел».