Кадыров назначил свою дочь первым заместителем министра культуры Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат первым заместителем министра культуры республики.

«Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — написал Кадыров в телеграме.

Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который был основан ее матерью Медни Кадыровой в 2009 году.

В марте 2010 года Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Как отмечалось, медаль была присуждена «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства».

Родственники Кадырова часто занимают высокопоставленные посты в руководстве Чечни. В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из полутора сотен наиболее влиятельных чиновников 30% являются родственниками главы Чечни.