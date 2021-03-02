Мэром Грозного стал родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров

Временно исполняющим обязанности мэра города Грозный назначен Хас-Магомед Кадыров. Об этом ТАСС сообщил председатель совета депутатов Грозного Заур Хизриев.

Накануне назначить Хас-Магомеда Кадырова на должность мэра Грозного рекомендовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Русская служба Би-би-си» писала, что Хас-Магомед Кадыров приходится четвероюродным племянником Рамзану Кадырову, « » называл его четвероюродным братом главы Чечни. Официально их родство не подтверждено. При этом Рамзан Кадыров неоднократно называл Хас-Магомеда Кадырова младшим братом.

Сообщается, что Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Ранее он работал помощником главы Чечни, возглавлял управление МВД по Грозному, занимал должность мэра города Аргун. В 2020 году был назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни.

В 2018 году «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники.

В 2020 году Кадыров признал, что при отборе кандидатов на руководящие должности учитывает в том числе степень их родства со своим отцом. При этом глава Чечни заявил, что во властных структурах республики немного его родственников.

В сентябре 2020 года 21-летняя дочь Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры Чечни. В декабре 20-летняя дочь главы республики Хадижат заняла пост начальника департамента дошкольного образования Грозного.

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