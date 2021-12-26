Следствие попросило отпустить видеоблогера Юрия Хованского из СИЗО

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Следствие попросило изменить ютьюб-блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков

Ходатайство об изменении меры пресечения Хованскому поступило в Куйбышевский районный суд Петербурга 24 декабря. Его рассмотрение назначено на 29 декабря.

Интересы Хованского представляет адвокат «Агоры» Александр Передрук. Он заявил РБК, что у него нет дополнительной информации о требовании следствия. По словам адвоката, про ходатайство о смене меры пресечения он узнал из карточки на сайте суда.

Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года из-за песни о . По версии следствия, блогер исполнял ее в 2018 году. Сам Хованский говорил, что пел песню только 2012 году, потому срок давности привлечения его к уголовной ответственности уже истек.

Хованский написал открытое письмо из СИЗО, в котором заявил, что следствие использовало подставных свидетелей и что ему предлагали пойти на сделку, в случае отказа угрожая создать «проблемы» для него самого и для его девушки. В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.

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