СК не нашел доказательств соучастия сотрудников изолятора в Истре в побеге заключенных

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Следователи не нашли доказательств умышленного соучастия сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре к побегу заключенных в августе 2021 года.

Об этом, сообщает ТАСС, руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили».

При этом Стариков подчеркнул, что есть доказательства халатного отношения сотрудников к своим обязанностям. «Там уже приняты какие-то меры к тому, чтобы ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления, поменялась», — добавил он.

Пятеро подсудимых, включая Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем», сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа.

СК после побега заявлял, что заключенные выбрались из изолятора в Истре, когда сотрудники ушли спать — и оставили открытой «кормушку» в двери камеры. Один из дежурных, сообщалось тогда, также умышленно отключил видеонаблюдение. Трем сотрудникам ИВС предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия»).

Все беглецы были задержаны, дольше всех — до 13 сентября — удавалось скрываться Мавриди.

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