В Москве задержали обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, сбежавшего из изолятора в Истре месяц назад

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В Москве задержали 50-летнего Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в Истре в начале августа. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в МВД, при задержании Мавриди пытался оказать сопротивление.

Мавриди и еще четверо заключенных сбежали из изолятора в Истре 6 августа. Двое из них были задержаны в Подмосковье 11 августа, на следующий день еще один участник побега сдался сам, 18 августа четвертого сбежавшего задержали в Новгородской области.

Мавриди обвиняется в убийстве подмосковного бизнесмена , известного как «колбасный король».

По подозрению в пособничестве побегу были арестованы четыре человека — двое сотрудников изолятора в Истре и двое жителей Московской области, которые, по версии следствия, помогали сбежавшим на свободе.

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