Четвертый блогер, уехавший из Чечни за границу, заявил о похищении родственников в республике
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Чеченский блогер, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, живущий в Германии, заявил похищении родственников и однофамильцев в республике.
Арцуев рассказал изданию «Кавказ.Реалии», что вечером 22 декабря ему сообщили о задержании полицейскими в селах Катар-Юрт и Ачхой-Мартан его двоюродных братьев Хизира Абдулмуслимова и Селима Аслаханова, дяди Султана Арцуева, троюродного брата Мусы Арцуева.
Арцуев связывает похищение с тем, что он критиковал чеченские и российские власти, и считает, что к произошедшему причастны сотрудники ФСБ и МВД Чечни.
Аслан Арцуев, пишет «Медиазона», четвертый уехавший из Чечни за границу блогер, заявивший, что его родственников, оставшихся в республике, похитили.
22 декабря о похищении девяти родственников заявил уехавший из России блогер Тумсо Абдурахманов, который также возложил вину за произошедшее на власти Чечни. 20 декабря о похищении родных в Чечне рассказал телеканалу «Дождь» Хасан Халитов, живущий в Турции. 23 декабря телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что о похищенных в Чечне родственниках сообщил блогер Минкаил Мализаев, живущий в Германии.
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Ранее сообщалось о попытках властей Чечни воздействовать на блогеров с помощью их родственников, которые живут на территории республики. Чаще всего родственников увозят сотрудники МВД или ФСБ, после чего в республиканских СМИ появляются видеозаписи, на которых они порицают своего критикующего власти родственника и отрекаются от него. Затем их отпускают. Например, в сентябре 2020 года уже сообщалось о похищении родственников Минкаила Мализаева. Произошедшее связывали с тем, что Мализаев поддержал оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.