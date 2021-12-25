Четвертый блогер, уехавший из Чечни за границу, заявил о похищении родственников в республике

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Чеченский блогер, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, живущий в Германии, заявил похищении родственников и однофамильцев в республике.

Арцуев рассказал изданию « », что вечером 22 декабря ему сообщили о задержании полицейскими в селах Катар-Юрт и Ачхой-Мартан его двоюродных братьев Хизира Абдулмуслимова и Селима Аслаханова, дяди Султана Арцуева, троюродного брата Мусы Арцуева.

Арцуев связывает похищение с тем, что он критиковал чеченские и российские власти, и считает, что к произошедшему причастны сотрудники ФСБ и МВД Чечни.

Аслан Арцуев, пишет , четвертый уехавший из Чечни за границу блогер, заявивший, что его родственников, оставшихся в республике, похитили.

22 декабря о похищении девяти родственников заявил уехавший из России блогер Тумсо Абдурахманов, который также возложил вину за произошедшее на власти Чечни. 20 декабря о похищении родных в Чечне рассказал Хасан Халитов, живущий в Турции. 23 декабря телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что о похищенных в Чечне родственниках сообщил блогер Минкаил Мализаев, живущий в Германии.

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Ранее сообщалось о попытках властей Чечни воздействовать на блогеров с помощью их родственников, которые живут на территории республики. Чаще всего родственников увозят сотрудники МВД или ФСБ, после чего в республиканских СМИ появляются видеозаписи, на которых они порицают своего критикующего власти родственника и отрекаются от него. Затем их отпускают. Например, в сентябре 2020 года уже сообщалось о похищении родственников Минкаила Мализаева. Произошедшее связывали с тем, что Мализаев поддержал оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.

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