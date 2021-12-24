Предполагаемый бывший зять Путина покинул совет директоров «Сибура». Зато в него вошел бывший премьер-министр Франции

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Заместитель председателя и акционер крупнейшей в России нефтехимической компании «Сибур» Кирилл Шамалов покинул ее совет директоров. Об этом говорится в сообщении «Сибура», на которое обратил внимание РБК.

23 декабря компания заявила об изменениях в составе совета директоров, который расширился с 11 до 12 человек. Из совета исключили Шамалова, независимого директора Антона Верникова и зампреда «Сибура» Владимира Разумова, умершего в мае 2021 года.

Новыми членами совета стали председатель правления страховой компании СОГАЗ Антон Устинов, директор нефтехимической компании ТАИФ Альберт Шигабутдинов и Франсуа Фийон, в 2007-2012 годах занимавший пост премьер-министра Франции (в качестве независимого директора).

СОГАЗ стал акционером «Сибура» весной 2021 года; нынешняя доля страховой компании позволяет ей выдвинуть одного человека в совет директоров. ТАИФ объединился с «Сибуром» осенью 2021 года; его бывшие акционеры получили право выдвинуть двух кандидатов в совет. Таким образом, именно они могли предложить кандидатуру Фийона, предполагает РБК.

В «Сибуре» заявили, что избрание в стратегические органы управления бывших государственных деятелей — распространенная практика среди крупных компаний. Фийон обладает уникальным опытом и знаниями, а в период государственной службы он уделял много внимания проблемам загрязнения окружающей среды, подчеркнули в компании.

Председателем совета директоров переизбран основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон.

«Сибур» уже вторая российская компания, в руководство которой вошел Франсуа Фийон. В июле 2021 года он был избран в совет директоров «Зарубежнефти».

Совет директоров «Роснефти» с 2017 года возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шредер, руководивший правительством страны в 1998-2005 годах. Кроме него, с 2021 года в совет входит бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Кирилл Шамалов — предполагаемый бывший зять президента России Владимира Путина. По информации СМИ, в 2013 году он женился на младшей дочери президента Катерине Тихоновой. Сообщалось, что они расстались не позднее 2018 года.

В 2020 году издание сообщило, что в 2013 году, вскоре после женитьбы на Тихоновой, Шамалов получил 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов (в компании это подтвердили, но подчеркнули, что сделка содержала еще несколько условий). Кроме того, как писали "Важные истории", в 2014 году Шамалов купил еще 17% акций «Сибура» и продал их незадолго до предполагаемого расставания с Тихоновой.

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