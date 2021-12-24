Bloomberg: Россия продолжает наращивать войска у границ Украины

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Россия продолжает стягивать военную технику и наращивать войска у границ с Украиной, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, изученные военно-разведывательной компанией Janes.

По ее данным, с ноября в приграничные районы были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Несмотря на ограниченное количество военных на границе, Россия может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах, заявляют представители Janes.

Согласно сведениям украинских военных, Москва сконцентрировала уже 122 тысячи военнослужащих в 200 километрах от границ с Украиной.

Западные СМИ с осени сообщают со ссылкой на источники, что Россия концентрирует войска вблизи Украины и готовит вторжение в эту страну в начале 2022 года. Россия это отрицает и называет сообщения о подготовке к военным действиям в Украине «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

На фоне обострения Владимир Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Россия также выдвинула условия НАТО по гарантиям безопасности. Одно из них — Украина не должна войти в альянс. США уже объявили, что не согласны с некоторыми положениями предложенных Россией договоров.

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