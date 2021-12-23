RT остался лидером по объемам госфинансирования среди СМИ. В 2022 году канал получит почти 29 миллиардов рублей

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Государственный телеканал Russia Today (RT) остается лидером по объемам бюджетного финансирования среди СМИ. В 2022 году он получит 28,7 миллиарда рублей — на 1,4 миллиарда больше, чем годом ранее. Об этом пишет RTVI со ссылкой на федеральный бюджет на 2022 год, который был официально опубликован в начале декабря.

В пресс-службе RT заявили, что объем финансирования растет в том числе из-за изменения курсов валют.

Нам довели уровень финансирования, обеспечивающий наши обязательства перед контрагентами. Бюджет увеличен на курсы, в том числе кросс-курсы, так как мы платим в разных валютах, а они также растут. Как вы знаете, бюджет мы получаем в рублях, а тратим в валютах, так как вещаем в разных странах за пределами России.

Всего в 2022 году Роспечать выделит на поддержку СМИ 88,4 миллиарда рублей. На втором месте по объемам финансирования ВГТРК (25,2 миллиарда, +183 миллиона к предыдущему году). На третьем — МИА «Россия сегодня» (9,4 миллиарда, +1,75 миллиарда к предыдущему году).

В сентябре видеохостинг YouTube навсегда удалил аккаунты двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR). Это объяснили нарушением правил видеосервиса, касающихся ложной информации о COVID-19.

В декабре запустился новый ютьюб-канал RT DE — RT auf Sendung. Он тоже был удален за попытку обойти ранее наложенные ограничения. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу, пригрозив блокировкой YouTube.

В конце декабря Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по просьбе немецкого медиарегулятора отключил от своей платформы RT DE. Главред RT Маргарита Симоньян заявила: «Готовим ответ немцам».

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