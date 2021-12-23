На (судя по всему, бессмысленную) обработку журналистов частицами серебра перед пресс-конференцией Путина потратили 1,4 миллиона рублей

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Управление делами президента России потратило на организацию большой пресс-конференции Владимира Путина в Манеже 117 миллионов рублей, в том числе почти полтора миллиона — на обработку журналистов частицами серебра. Это следует из материалов госзакупки, внимание на которую обратило издание Daily Storm.

Управделами президента потратило 1 миллион 399 тысяч рублей на двухдневную аренду шести дезинфекционных кабин серии DEZ GATE (модель DG-7.2) торговой марки «Серебряная маска». Для обработки частицами серебра использовали средство «Аквивон-Эко».

На сайте производителя, компании «Стерил» сказано, что дезинфекционные кабины «предназначены для эффективной санитарной обработки кожных покровов человека, одежды, обуви» и других вещей. Производитель утверждает, что «эффективность и безопасность подтверждена Роспотребнадзором». В описании средства «Аквивон-Эко», которое используют при обработке, говорится, что оно создано «на основе концентрата катионов серебра» и «является экологически чистым, нетоксичным и безвредным для человека».

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова говорила перед пресс-конференцией Путина, что обработка частицами серебра — «это абсолютно безопасно» и «даже полезно».

Медицинский редактор «Медузы» Дарья Саркисян, комментируя обработку частицами серебра в Манеже, ранее сказала, что нет никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали бы использовать серебро таким образом для дезинфекции.

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