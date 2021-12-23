Путин снова сказал, что «иноагентам» в России не грозит уголовная ответственность. Вынуждены снова повторить: это неправда

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Владимир Путин во время большой пресс-конференции опять заявил (да, не впервые), что «иноагентам» в России не грозит уголовная ответственность. Это не так. Тем не менее вот весь его монолог — по поводу «иноагентов», «экстремистов» и Алексея Навального (произнес ли Путин фамилию Навальный, вы знаете и сами).

Петр Козлов («Русская служба Би-би-си»): В последний год в России были разогнаны и признаны «экстремистскими» и . Сам он сидит в тюрьме после того, как был отравлен, провел расследование и утверждал даже, что нашел тех людей, которые его отравили. В реестре СМИ — «иностранных агентов» уже более 100 изданий. Большинство из них были включены в этот реестр за последний год, а точнее даже — за полгода. Скажите, пожалуйста, что произошло в России за последнее время, что в ней так стремительно и так существенно выросло число тех, кого власти считают «экстремистами», «нежелательными организациями» и «иностранными агентами»?

И позвольте про историю. Вы часто говорите про историю, помните ее. И, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках при отсутствии реальной оппозиции — и когда она находилась в фазе активного и острого противостояния с Западом, то в конечном итоге это порождало ответную реакцию, поражало страну в пучину войн и революций. Вам не кажется, что вы, обладая всей полнотой власти, возможно, закладываете сейчас основу для таких войн и революций?

Владимир Путин: Прежде всего, если уж говорить об истории, хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: «Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри». Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее по ее результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Из-ну-три. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации сегодня.

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Вот про этот «Новичок» или как его там. Ну ладно, не хотите… Предложили, чтобы наши специалисты туда приехали, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробу, дайте нам хотя бы основания для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю: ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить.

По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть, и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью.

Пресс-конференция в режиме онлайн

Большая пресс-конференция Путина: уже 17-я… 😱 Президент уже два часа отвечает на вопросы журналистов. Все самое интересное — в онлайне «Медузы»

Пресс-конференция в режиме онлайн

Большая пресс-конференция Путина: уже 17-я… 😱 Президент уже два часа отвечает на вопросы журналистов. Все самое интересное — в онлайне «Медузы»

Дальше. По поводу СМИ, которые попадают в реестр «иностранных агентов». Ну согласен с вами, что ничего хорошего нет. Но напоминаю еще раз. Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое — вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединенных Штатов… — все считают светочем демократии. Но этот закон принят еще в 1930-е годы. Но неважно, что он принят в 1930-е. Важно, что он действует сейчас. Там примерно, по-моему, 0,34 или 0,034 организаций, признанных «иноагентами». Вот представляете, какое удивление. У нас тоже 0,034. Такой же объем.

А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли. Это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и все, они могут дальше продолжать работать.

Путин говорит неправду

Путин говорит, что «иноагентам» в России не грозит уголовная ответственность. Это неправда Фактчек «Медузы»

Путин говорит неправду

Путин говорит, что «иноагентам» в России не грозит уголовная ответственность. Это неправда Фактчек «Медузы»

Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно — так же, как говорит ваш коллега, нужно вводить ответственность уголовную за невакцинацию… Ну давайте мы сделаем как в США: введем уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному. Источник вашего финансирования назовите.

Есть вопросы, связанные с пониманием политической деятельности. Здесь я согласен. Есть вопросы, связанные с тем, как регламентировать эту работу и так далее. У нас 74 организации признаны «иноагентами». Из 200 тысяч зарегистрированных НКО. 0,034. Так же, как в Штатах. Только без такой жесткой регуляторики, как там, вплоть до уголовной ответственности.

Теперь по поводу власти в одних руках. У нас разделение властей. Есть исполнительная, законодательная, судебная. Ясно, что в каждой стране на каждом этапе ее развития существуют определенные нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.

Путин и «иноагенты»

Путину рассказали, как людям приходится маркировать свои посты в соцсетях из-за статуса «иноагента». Он ответил, что есть «комичные примеры» Как прошла встреча Путина с Советом по правам человека

Путин и «иноагенты»

Путину рассказали, как людям приходится маркировать свои посты в соцсетях из-за статуса «иноагента». Он ответил, что есть «комичные примеры» Как прошла встреча Путина с Советом по правам человека

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Расшифровал Александр Филимонов