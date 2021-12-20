На Камчатке отменили QR-коды для поездок на транспорте

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Власти Камчатского края с 21 декабря отменяют QR-коды для поездок на межмуниципальных автобусах и авиаперелетов по местным направлениям.

Такое решение, цитирует «Интерфакс» заявление губернатора края Владимира Солодова, принято «в связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники». На пассажирском транспорте в регионе будет действовать только масочный режим, добавил Солодов.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный ковид, действовали на Камчатке с 23 ноября.

На Камчатке также введены QR-коды для посещения предприятий общественного питания, учреждений культуры и спорта, органов государственной власти.

Против введения QR-кодов на транспорте перед новогодними праздниками выступил президент РФ Владимир Путин. «Создадим много проблем для людей», — заявил Путин 14 декабря.

В середине ноября правительство внесло два законопроекта об использовании QR-кодов — в общественных местах и при международных и междугородних поездках. За три дня до заседания проект закона о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения. Законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря был принят в первом чтении.

Как выяснила «Медуза», от законопроекта о QR-кодах на транспорте решили отказаться потому что, с одной стороны, чиновники посчитали, что добились своей цели после кратковременного всплеска темпов вакцинации, с другой стороны — против выступил экономический блок правительства, указавший на финансовые потери от такого шага.

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