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Президент России Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал президент после доклада главы Минтранса Виталия Савельева по соответствующей законодательной инициативе.

Савельев, в свою очередь, отчитался, что инициативу о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. По словам министра, это было сделано, чтобы «углубленно посмотреть на все риски», которые возникают при использовании кодов, а также для обсуждения вопросов, возникающих на эту тему у граждан. Савельев пообещал доработать законопроект.

В середине ноября правительство внесло два законопроекта об использовании QR-кодов — в общественных местах и при международных и междугородних поездках. Несмотря на то, что инициативы многим жителям страны не понравились, Госдума собиралась рассмотреть их 16 декабря. За три дня до заседания проект закона о кодах на транспорте решили снять с рассмотрения.

Как выяснила «Медуза», инициативу сняли, поскольку, с одной стороны, чиновники посчитали, что добились своей цели после кратковременного всплеска темпов вакцинации. С другой стороны, против выступил экономический блок правительства. В частности, главы авиакомпаний предоставили вице-премьеру Андрею Белоусову расчеты потерь от введения QR-кодов. При этом окончательное решение о снятии инициативы принимал лично Путин, после того как ему доложили о ситуации.

Подробнее о причинах отказа от законопроекта

«Медуза» выяснила, почему Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах в самолетах и поездах. Чиновники уверены, что уже добились своей цели

Подробнее о причинах отказа от законопроекта

«Медуза» выяснила, почему Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах в самолетах и поездах. Чиновники уверены, что уже добились своей цели

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