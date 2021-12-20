Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил в твиттере, что по итогам 2021 года собирается заплатить 11 миллиардов долларов в виде налогов.

Для тех, кому интересно, я заплачу более 11 миллиардов долларов налогов в этом году

13 декабря, когда журнал Time объявил Маска человеком года, сенатор-демократ Элизабет Уоррен через твиттер призвала изменить сложное налоговое законодательство США, чтобы «человек года действительно платил налоги и перестал сидеть на шее всех остальных». Уоррен — сторонница увеличения налогов для сверхбогатых американцев.

В ноябре Маск устроил в твиттере опрос, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций Tesla. Он объяснил свой вопрос тем, что в последнее время много говорят о том, что «нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов». Большинство участников опроса поддержали идею продажи. После этого Маск за несколько недель продал акции на сумму около 14 миллиардов долларов.

В 2021 году Илон Маск на фоне роста акций Tesla стал самым богатым человеком на планете. В начале ноября он стал первым, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. Сейчас Forbes в своем рейтинге, обновляемом в реальном времени, оценивает его состояние в 237 миллиардов долларов, а Bloomberg — в 243 миллиарда.

Илон Маск, как и многие другие богатые американцы, платят меньше налогов, чем обычные американцы, поскольку используют стратегии уклонения от уплаты налогов, недоступные для большинства, сообщила в июне некоммерческая журналистская организация ProPublica. По ее данным, «реальная» налоговая ставка Илона Маска составила 3,27% против 14% для американской семьи с доходом 70 тысяч долларов в год. А самая низкая «реальная ставка» у гендиректора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта — 0,1%.

Читайте также

«Эффект Илона» Как один твит основателя Tesla и SpaceX может вывести в космос криптовалюту и акции компаний (даже тех, с которыми он никак не связан)

Читайте также

«Эффект Илона» Как один твит основателя Tesla и SpaceX может вывести в космос криптовалюту и акции компаний (даже тех, с которыми он никак не связан)

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!