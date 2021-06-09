Издание ProPublica рассказало, что Илон Маск, Джефф Безос и другие миллиардеры платили мизерные налоги Администрация Байдена начала расследование из-за утечки

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Акция организации «Patriotic Millionaires», во время которой у дома миллиардера Джеффа Безоса проехал грузовик с надписью «Заставьте платить налоги, если можете». 17 мая 2021 года Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что начала расследование незаконной утечки налоговых деклараций американских миллиардеров. «Несанкционированное раскрытие конфиденциальной правительственной информации незаконно», — заявила пресс-секретарь Минфина США Лили Адамс, чьи слова приводит CNN.

Минфин и Налоговое управление США передали дело в управление генерального инспектора казначейства по налогам, в ФБР и прокуратуру округа Колумбия, сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы относимся к этому очень серьезно», — сказала Псаки, говоря о произошедшей утечке налоговой информации.

8 июня американская некоммерческая журналистская организация ProPublica, которая специализируется на расследовании случаев злоупотребления властью, выпустила расследование, основанное на материалах Налогового управления США. Авторы расследования утверждали, что получили налоговые декларации тысяч богатейших американцев, в том числе Уоррена Баффетта, Джеффа Безоса, Илона Маска, Марка Цукерберга, Джорджа Сороса и Майкла Блумберга. В ProPublica отметили, что не знают, кто именно и почему передал журналистам эти данные.

В материале говорится, что в то время как обычная американская семья зарабатывает 70 тысяч долларов в год и отдает 14% в виде налогов, богатые американцы «используют стратегии уклонения от уплаты налогов, недоступные для обычных людей». Богатство самых обеспеченных жителей США складывается из растущей стоимости их активов, таких как акции и недвижимость, которые не подпадают под действие налогового законодательства до тех пор, пока не будут проданы. В итоге, говорят авторы расследования, миллиардеры смогли платить меньше налогов, чем обычные семьи.

Журналисты ProPublica сравнили данные из налоговых отчетов с оценками журнала Forbes о том, как росло состояние миллиардеров. В материале утверждается, что подоходный налог, уплаченный богатейшими американцами, составил лишь малую часть от роста их богатства в целом. «Реальная налоговая ставка» для ряда миллиардеров, по выражению расследователей, составила меньше 1%, а некоторые из них в разные годы вовсе не платили налоги.

По оценке Forbes, с 2014 по 2018 год состояние 25 самых богатых американцев выросло на 401 миллиард долларов, но за пять лет, согласно материалам ProPublica, они заплатили в общей сложности 13,6 миллиарда долларов в виде налогов. «Это ошеломляющая сумма, но реальная ставка налога составляет всего 3,4%», — пишет издание.

Реальная налоговая ставка для основателя Amazon Джеффа Безоса, по данным ProPublica, в 2014-2018 годах составила 0,98%. За эти годы его состояние выросло на 99 миллиардов долларов, он отчитался о доходе в размере 4,22 миллиарда долларов и заплатил в виде налогов 973 миллиона долларов. В 2007 и 2011 годах Безос не платил налоги.

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Налоговая ставка основателя Tesla и SpaceX Илона Маска составила 3,27%: его состояние выросло на 13,9 миллиарда, он отчитался о доходе 1,52 миллиарда долларов, а в качестве налогов отдал 455 миллионов долларов. В 2018 году Маск, как и в свое время Безос, также не платил налоги. Самая низкая «реальная ставка» оказалась у гендиректора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта — 0,1%. За указанный период состояние Баффета выросло на 24,3 миллиарда долларов, он отчитался о доходе в размере 125 миллионов долларов, а в виде налогов отдал 23,7 миллиона.

После выхода публикации ProPublica американские сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс предложили обложить налогом богатство самых обеспеченных американцев, а не только их доходы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в то же время заявила: «Мы знаем, что еще многое предстоит сделать для того, чтобы корпорации и частные лица, имеющие самый высокий доход, платили больше своей , поэтому это входит в число предложений президента».

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