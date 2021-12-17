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В Кремле считают, что дискуссия между Владимиром Путиным и Александром Сокуровым, случившаяся на заседании Совета по правам человека, не требует каких-либо извинений со стороны режиссера.

Так в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо режиссера членам СПЧ, в котором тот извинился за полемику с Путиным. В письме также говорилось об угрозах в адрес режиссера: «Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке».

Вот что ответил Песков:

Мы считаем, что в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании Совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-либо извинений. И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Поэтому извиняться здесь не за что.

Имела место дискуссия, реакция президента, несогласие президента, аргументированное. Имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться. И, конечно же, мы убеждены, что какие-то якобы утверждения друзей о том, что что-то может угрожать в этой связи жизни, это явная такая эмоциональная гипертрофированная реакция, не более того.

Представитель Кремля также выразил уверенность, что в случае поступления угроз режиссеру президент добьется для него защиты. «Я не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов. Но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа», — сказал он.

9 декабря на заседании СПЧ Александр Сокуров выступил с предложением «отпустить» из России республики Северного Кавказа, не желающие находиться в составе страны, а также заявил о появлении в России «падишаха». Владимир Путин в ответ назвал слова режиссера «набором проблем и страхов» и попросил его «думать, прежде чем выступать публично».

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова «базарной теткой» и «продажной мордой» и призвал проверить его слова на экстремизм. Парламент республики обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Сокурова на возбуждение вражды и призывы к нарушению территориальной целостности России.

Сокуров после заявлений из Чечни признавался, что опасается уголовного преследования, но надеется, что президент этого «не допустит».

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