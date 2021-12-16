Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за свои высказывания на встрече с Путиным. И рассказал об угрозах, поступающих из Чечни
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Режиссер Александр Сокуров написал обращение на имя главы Совета по правам человека Валерию Фадееву, в котором извинился за свои высказывания на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с письмом, отправленным через внутреннюю рассылку СПЧ.
Сокуров в письме приносит Фадееву «извинения за происшедшее на встрече совета с президентом».
Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом.
Режиссер также отметил, что его друзья сообщают ему «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».
Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке.
Сокуров отметил, что он «всего-навсего гражданин» и «не владеет дипломатическими навыками». «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — сказал режиссер.
Владимир Путин сразу после выступления Сокурова назвал его слова «набором проблем и страхов» и попросил его «думать, прежде чем выступать публично».
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова «базарной теткой» и «продажной мордой» и призвал проверить его слова на экстремизм. Парламент республики несколько дней спустя официально обратился к генпрокурору с просьбой о проверке высказываний Сокурова на возбуждение вражды и призывы к нарушению территориальной целостности России.
Сокуров после заявлений из Чечни признавался, что опасается уголовного преследования, но надеется, что президент этого «не допустит».