Александр Сокуров извинился перед главой СПЧ за свои высказывания на встрече с Путиным. И рассказал об угрозах, поступающих из Чечни

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Режиссер Александр Сокуров написал обращение на имя главы Совета по правам человека Валерию Фадееву, в котором извинился за свои на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с письмом, отправленным через внутреннюю рассылку СПЧ.

Сокуров в письме приносит Фадееву «извинения за происшедшее на встрече совета с президентом».

Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом.

Режиссер также отметил, что его друзья сообщают ему «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке.

Сокуров отметил, что он «всего-навсего гражданин» и «не владеет дипломатическими навыками». «Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — сказал режиссер.

Владимир Путин сразу после выступления Сокурова назвал его слова «набором проблем и страхов» и попросил его «думать, прежде чем выступать публично».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сокурова «базарной теткой» и «продажной мордой» и призвал проверить его слова на экстремизм. Парламент республики несколько дней спустя официально обратился к генпрокурору с просьбой о проверке высказываний Сокурова на возбуждение вражды и призывы к нарушению территориальной целостности России.

Сокуров после заявлений из Чечни признавался, что опасается уголовного преследования, но надеется, что президент этого «не допустит».

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