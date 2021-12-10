Рамзан Кадыров назвал Александра Сокурова «базарной теткой» и призвал проверить на экстремизм его предложение «отпустить» из России Кавказ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал слова режиссера Александра Сокурова, который во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил «отпустить» из России республики Северного Кавказа.

«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!», — добавил Кадыров.

Комментируя слова Сокурова, он напомнил, что в 2003 году на референдуме в Чечне приняли Конституцию, закрепившую место республики в составе России. На заявление режиссера о том, что у жителей Ингушетии «забрали часть территории» в результате изменения границы с Чечней в 2018 году, Кадыров ответил, что тогда именно Чечня пошла на уступки и согласилась с линией границы, предложенной Ингушетией.

Кадыров также обратил внимание на слова Сокурова о том, что в России «появился падишах». «Я — Рамзан Кадыров. И я не президент, не падишах. Я — глава Чеченской Республики, что указано в Конституции Чеченской Республики. Пусть почитает ее, а не американский листочек», — заявил Кадыров.

Он также выразил мнение, что во время дискуссии с Путиным Сокуров перебивал речь президента, «как базарная тетка».

Александр Сокуров высказал свое предложение Владимиру Путину 9 декабря во время заседания Совета по правам человека. Путин назвал слова режиссера «набором проблем и страхов», попросил его думать, прежде чем выступать публично, и отметил, что «о некоторых вещах лучше помолчать».

После заседания «Подъем» спросил Сокурова о возможности его уголовного преследования из-за спора с Путиным. Режиссер ответил, что если такое решение будет принято, он не сможет на него повлиять. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил «Говорит Москва», что об аресте режиссера «и речи быть не может».

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