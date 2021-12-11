«Надеюсь, президент этого не допустит». Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из-за предложения «отпустить» Кавказ
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Режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний на встрече Совета по правам человека с президентом Владимиром Путиным, после того как власти Чечни пообещали обратиться в СК с требованием проверить их на экстремизм. Об этом он рассказал «Интерфаксу».
Опасаюсь [уголовного преследования], но надеюсь, что президент этого не допустит, потому что Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан. И президент участвует в диалоге и с членами совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения.
Отвечая на вопрос, будет ли он извиняться за свои слова, Сокуров подчеркнул, что выступление на совете было дискуссией с президентом. Он также посетовал, что руководство Чечни не расположено к диалогу и «подменяет политическую дискуссию угрозами».
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал компетентные органы проверить высказывания Сокурова «на факт антигосударственного и экстремистского характера». Позже спикер парламента региона Магомед Даудов заявил, что парламент официально обратится с соответствующей просьбой к главе СК Александру Бастрыкину.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще до выступления Кадырова заявлял, что об аресте режиссера «и речи быть не может».