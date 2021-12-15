«Это издевательство над памятью репрессированных». Журналисты потребовали убрать барельеф Сталина с Дома офицеров в центре Екатеринбурга

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналисты екатеринбургского издания Itʼs My City запустили петицию с требованием демонтировать барельеф с профилем Иосифа Сталина, появившийся во время реставрационных работ на здании Дома офицеров в центре города.

Обращение, опубликованное на сайте Change.org, адресовано министру обороны РФ Сергею Шойгу, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и другим чиновникам. Под ним подписались уже более тысячи человек.

Авторы считают, что появление портрета Сталина в центре Екатеринбурга «угрожает гражданскому миру и вызовет серьезное напряжение в обществе».

В петиции журналисты напоминают, что барельеф Сталина на здании был спрятан под металлическим коробом еще во времена правления Хрущева, а 30 лет назад его демонтировали вместе с распадом СССР. Теперь же его вернули без согласования с властями и жителями.

Портрет диктатора снова появился над городом. Возвращение к возвеличиванию Сталина в 2021 году мы считаем неприемлемым. Это издевательство над памятью более 80 тысяч репрессированных только в Свердловской области и 1,5 миллиона по всей стране.

Реконструкция преподносится как попытка вернуть зданию исторический вид. Однако формально здание стало объектом охраны без барельефа Сталина. В любом случае, апелляции к историчности здания явно несоизмеримы с памятью о страданиях тысяч людей, арестованных, отправленных в лагеря или расстрелянных по надуманным поводам.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!