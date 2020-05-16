«Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе?» Мозаику со Сталиным перенесли из храма в музей парка «Патриот»

Мозаику с изображением Иосифа Сталина, которую не стали размещать в главном храме Минобороны, выставят в музее на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом рассказал РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Планировалось, что мозаика с портретом Сталина, посвященная Великой Отечественной войне, будет размещена в главном храме Минобороны в парке «Патриот».

Однако такие планы вызвали протесты в обществе и, как стало известно в середине мая, изображение Сталина с храмовой мозаики убрали.

«Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, — ну, значит, не нужно это», — сказал Калинин.

Кроме мозаики со Сталиным, в главном храме Минобороны, как сообщалось, планировалось разместить и портрет президента РФ Владимира Путина — на изображении, посвященном присоединению Крыма. От этих планов, также вызвавших широкое обсуждение в обществе, тоже отказались. Будет ли мозаика с Путиным выставляться в музее парка «Патриот», пока не уточняется.

Минобороны России 9 мая сообщило, что строительство главного храма Вооруженных сил в Кубинке завершено. Открытие храма из-за эпидемии коронавируса перенесли на неопределенный срок.