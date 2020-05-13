Изображения Иосифа Сталина и Владимира Путина убрали с мозаик в храме Воскресения Христова — главном храме Минобороны в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщают «Открытые медиа», чья журналистка посетила храм.

С одной из мозаик, посвященной победе в Великой Отечественной войне, исчез портрет Сталина. Его заменили на плакат «Водрузим над Берлином знамя победы» (в 1945 году его создал художник Виктор Иванов).

С другой мозаики, посвященной присоединению Крыма к России в 2014 году, пропали изображения президента Владимира Путина и . Вместо Путина изобразили икону, вместо чиновников — священников. Кроме того, лозунг «Крым наш» на мозаике заменили на «Мы вместе».

Как было

Как стало

Один из рабочих храма сообщил «Открытым медиа», что изображение Путина заменили 5 мая, а Сталина — 7 мая. При этом «Коммерсант» еще 30 апреля писал, что мозаичное изображение Путина уже демонтировали.

Настоятель главного храма Минобороны епископ Клинский Стефан говорил, что изображение на стенах храмов исторических событий и личностей — это традиция. После консультаций с президентом от его изображения отказались. При этом епископ Стефан утверждал, что мозаику с Путиным не размещали в храме, а фотографии с ее изображением сделали в мастерских.

После решения отказаться от мозаики с Путиным в РПЦ начались споры из-за мозаики со Сталиным.

Минобороны России 9 мая сообщило, что строительство главного храма Вооруженных сил в Кубинке завершено. Открытие храма из-за эпидемии коронавируса перенесли на неопределенный срок.