РПЦ выступила против мозаики с изображением Сталина в главном храме Минобороны. Накануне стало известно, что там не будет мозаики с Путиным

Глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви и общества Владимир Легойда заявил, что изображения Сталина в главном храме Минобороны быть не должно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С его [Сталина] именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории», — сказал Легойда в эфире радио «Вера».

По его мнению, «резкая реакция [на возможное появление мозаики со Сталиным] свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения» (цитаты по «Интерфаксу»).

О том, что на стене главного храма Минобороны появится мозаика со Сталиным, стало известно в конце апреля после публикации «МБХ медиа». Тогда же сообщалось и о другой мозаике, на которой изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные современные чиновники.

В РПЦ объясняли появление мозаик с Путиным и Сталиным традицией изображения исторических событий — в данных случаях речь шла о присоединении Крыма и Великой Отечественной войне.

30 апреля «Коммерсант» написал, что мозаики с Путиным в храме не будет. В РПЦ пояснили, что это сделано с учетом мнения самого президента. По словам представителей церкви, физического демонтажа мозаики не было, а появившиеся в СМИ изображения были сфотографированы в мастерской.