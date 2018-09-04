В Подмосковье построят главный храм армии в «русско-византийском стиле». Он станет третьим по высоте из всех православных церквей
Министерство обороны РФ
Министерство обороны собирается построить в подмосковном парке «Патриот» главный храм вооруженных сил России. Церковь должна символизировать «духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества», сказано на официальной странице проекта на сайте Минобороны.
Храм спроектирован в «монументальном русско-византийском стиле». Его высота с крестом составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира — после храма Христа Спасителя (высота 103 метра) и Исаакиевского собора (высота 101,5 метра), отмечает РБК. Общая площадь церкви достигнет 11 тысяч квадратных метров, что позволит вместить до шести тысяч прихожан.
Храм планируется возвести к 2020 году. Строительство планируется профинансировать за счет пожертвований, в том числе от военнослужащих, заявил начальник главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что сбор денег с военнослужащих должен быть добровольным. На сайте Минобороны говорится, что на 1 августа 2018 года на строительство храма пожертвовали уже более 3,5 миллиона рублей.
Протодиакон РПЦ Андрей Кураев в разговоре с РБК выразил сомнения, что в храм Минобороны будет приходить достаточно прихожан. «Кто будет там молиться и как этот храм содержать? В округе нет этих тысяч прихожан для его наполнения. Храм Христа Спасителя патриархия содержать не может. Еще один такой гигант ставить, причем не в центре города, а за его пределами… Это можно называть не храмом, а музеем. Можно построить лекторий и при нем сделать молельную комнату», — сказал Кураев.