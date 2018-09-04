В Подмосковье построят главный храм армии в «русско-византийском стиле». Он станет третьим по высоте из всех православных церквей

Министерство обороны собирается построить в подмосковном парке главный храм вооруженных сил России. Церковь должна символизировать «духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества», сказано на официальной странице проекта на сайте Минобороны.

Храм спроектирован в «монументальном русско-византийском стиле». Его высота с крестом составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира — после храма Христа Спасителя (высота 103 метра) и Исаакиевского собора (высота 101,5 метра), отмечает РБК. Общая площадь церкви достигнет 11 тысяч квадратных метров, что позволит вместить до шести тысяч прихожан.

Министерство обороны РФ

Храм планируется возвести к 2020 году. Строительство планируется профинансировать за счет пожертвований, в том числе от военнослужащих, заявил начальник главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что сбор денег с военнослужащих должен быть добровольным. На сайте Минобороны говорится, что на 1 августа 2018 года на строительство храма пожертвовали уже более 3,5 миллиона рублей.

Минобороны России построит главный храм вооруженных сил в парке «Патриот» Леха Суслин

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев в разговоре с РБК выразил сомнения, что в храм Минобороны будет приходить достаточно прихожан. «Кто будет там молиться и как этот храм содержать? В округе нет этих тысяч прихожан для его наполнения. Храм Христа Спасителя патриархия содержать не может. Еще один такой гигант ставить, причем не в центре города, а за его пределами… Это можно называть не храмом, а музеем. Можно построить лекторий и при нем сделать молельную комнату», — сказал Кураев.