Министерство обороны сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил в парке «Патриот» подмосковной Кубинке.

Первоначально планировалось, что храм освятят 6 мая, а откроют 9 мая, в День Победы, но из-за пандемии коронавируса и освящение, и торжественное открытие были перенесены на неопределенный срок.

Первоначально заявлялось, что строительство храма будет осуществляться за счет частных пожертвований, но в феврале 2020 года Znak.com выяснил, что частные пожертвования (было собрано около трех миллиардов рублей) покрывают только половину стоимости строительства. Еще три миллиарда было выделено из бюджетов Москвы и Московской области.

В конце апреля «МБХ медиа» написало, что в храме будут размещены мозаики с президентом Владимиром Путиным и лидером СССР Иосифом Сталиным. РПЦ подтвердила эти данные и позже заявила, что мозаику с Путиным решили убрать после консультаций с самим президентом. О демонтаже мозаики со Сталиным (она посвящена победе в Великой Отечественной войне) не сообщалось.